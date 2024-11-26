Возле Египта затонула яхта с туристами: более 40 человек пропали без вести

В Красном море у берегов Египта затонул корабль Sea Story, на борту которого находились более 30 пассажиров и 14 членов экипажа.

Об этом пишет издание ArabNews.

Яхта Sea Story отправилась из порта Порто-Галиб 24 ноября и должна была вернуться к причалу Хургады 29 ноября. На борту находился 31 турист из разных стран вместе с 14 членами экипажа на борту.

В 05:30 утра в центр управления губернаторства поступило сообщение, что судно подало сигнал бедствия. После этого с кораблем исчезла связь.

По предварительной информации, корабль пропал без вести и затонул в районе Шааб-Сатая, недалеко от Марса-Алама.

Журналисты пишут, что ВМФ Египта направил подразделение морской пехоты на место предполагаемой катастрофы. Также спасатели направили вертолет к последним известным координатам судна. Сейчас все пассажиры считаются пропавшими без вести.

Напомним, итальянская прокуратура расследует действия трех членов экипажа яхты британского технологического магната Майка Линча в связи с затоплением судна во время шторма у берегов Сицилии.

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