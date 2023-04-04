Возле Гааги пассажирский поезд протаранил кран – есть жертва и десятки раненых

На путях по непонятным причинам оказался небольшой строительный кран и поезд врезался в него.

В Нидерландах утром 4 апреля пассажирский поезд, в котором находились не менее 50 человек, сошел с рельсов после столкновения с краном. В результате аварии один человек погиб, около 30 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла около 3:25 в северном пригороде Гааги. Спикер железной дороги рассказал, что поезд направлялся из Лейдена в Гаагу. На путях по непонятным причинам оказался небольшой строительный кран и поезд врезался в него.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, начался пожар.

По словам представителей экстренных служб, некоторым пострадавшим оказали помощь на месте, но большинство доставили в больницу.

Напомним, в Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за мощного урагана.

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