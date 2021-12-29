Возле греческого острова Крит произошло мощное землетрясение: трясло третий раз за последние несколько дней

Возле греческого острова Крит произошло мощное землетрясение: трясло третий раз за последние несколько дней

Ученые прогнозируют, что последнее землетрясение было заключительным и больше толчков ожидать не стоит.

У побережья греческого острова Крит в третий раз за последние несколько дней зафиксировали землетрясение. Однако на этот раз он был сильным и достиг отметки магнитудой 5,2 балла.

Об этом пишет Kathimerini.

Как сообщается, землетрясение произошло около 7 утра по местному времени. По оценкам ученых, эпицентр подземных толчков был на глубине 45 км у юго-восточного побережья острова.

Издание сообщает, что толчки почувствовали в восточной и южной частях острова. Трясло также и в Ираклионе, что на северном побережье. Легкие колебания зафиксировали и в некоторых частях Египта.

При этом накануне землетрясения за несколько минут до полуночи легкие толчки магнитудой 3,4 зафиксировали возле Салоника. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ученые прогнозируют, что последнее землетрясение было заключительным и больше толчков ожидать не стоит.

Напомним, на севере Италии в районе города Бергамо в субботу, 18 декабря, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки ощущались по всей Ломбардии, включая Милана.

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