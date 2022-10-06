Возле Греции затонули две лодки с мигрантами: 15 погибших, десятки пропали без вести

Власти пока не сообщали, что стало причиной аварии. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

В греческих водах затонули две лодки с мигрантами. По последним данным, 15 человек погибли, десятки считаются пропавшими без вести

Об этом сообщило AP.

Береговая охрана Греции сообщила о двух затонувших лодках. Одна из них была обнаружена у восточного острова Лесбос. На нем находились около 40 человек. Удалось обнаружить 15 тел погибших. Другие считаются пропавшими без вести.

На борту лодки, потерпевшей крушение у берега Китера, было до 95 человек. Большинство – 80 – уже спасли, спасательная операция продолжается при участии государственных и волонтерских организаций.

Власти пока не сообщали, что стало причиной аварии. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Напомним, у побережья Сирии затонула лодка с мигрантами: погибли более полусотни человек.

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