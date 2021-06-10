Возле Иерусалима вспыхнули два больших пожара, жителей окрестностей города пришлось эвакуировать

Всего эвакуировали несколько десятков людей.
Сразу два крупных пожара вспыхнули возле Иерусалима.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Отмечается, что укрощать пламя отправили 70 пожарных команд, с воздуха огонь заливали из десятка самолетов и двух вертолетов.
Сейчас пожарные утверждают — все очаги возгораний под контролем. Впрочем, спасательные команды дежурили всю ночь в иерусалимских горах, чтобы предотвратить новые возгорания. Что стало причиной пожаров — выясняют.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле очень жаркая погода привела к возникновению ряда сильных пожаров. Многие возгорания уже локализовали, но большинство пожаров еще не погашены.