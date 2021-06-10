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Возле Иерусалима вспыхнули два больших пожара, жителей окрестностей города пришлось эвакуировать

Возле Иерусалима вспыхнули два больших пожара, жителей окрестностей города пришлось эвакуировать

Возле Иерусалима вспыхнули два больших пожара, жителей окрестностей города пришлось эвакуировать

Ynetnews

Всего эвакуировали несколько десятков людей.

Сразу два крупных пожара вспыхнули возле Иерусалима.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что укрощать пламя отправили 70 пожарных команд, с воздуха огонь заливали из десятка самолетов и двух вертолетов.

Сейчас пожарные утверждают — все очаги возгораний под контролем. Впрочем, спасательные команды дежурили всю ночь в иерусалимских горах, чтобы предотвратить новые возгорания. Что стало причиной пожаров — выясняют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле очень жаркая погода привела к возникновению ряда сильных пожаров. Многие возгорания уже локализовали, но большинство пожаров еще не погашены.

Новости мира: вблизи Иерусалима вспыхнули два больших пожара

Новости мира: вблизи Иерусалима вспыхнули два больших пожара