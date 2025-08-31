Возле известного дворца Путина произошел пожар: при чем здесь неизвестные дроны (фото)

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Возле дворца президента России Владимира Путина под Геленджиком, о котором когда-то рассказывал Алексей Навальный, уже несколько дней продолжается лесной пожар. К ликвидации возгорания привлечены 550 пожарных и 89 единиц техники, включая вертолет.

Об этом пишет издание BILD

Сообщается, что причиной возгорания стало падение украинского дрона примерно в 10 км от дворца. Пока неизвестно, имел ли цель дрона поразить именно дворец. Никаких официальных комментариев с украинской или российской стороны относительно возможной связи между дроном и пожаром не поступало.

По данным росСМИ, сам президент России вряд ли бывает в этом месте. В частности, из-за опасений за собственную безопасность он редко появляется в Сочи — городе, который находится в зоне досягаемости украинских дронов.

Напомним, ранее мы писали о том, что дворец под Геленджиком, расследование о котором обнародовал оппозиционер Алексей Навальный, принадлежит предпринимателям, но их имена Кремль не хочет называть.

19 января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал двухчасовой фильм о роскошной даче Путина в Геленджике, показав интерьеры дворца. Фонд оценил его в 100 млрд рублей. Видео быстро набрало популярность в Интернете, а сам Путин и его окружение назвали расследование чушью и заявили, что ему приписали чужую собственность.