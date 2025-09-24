ТСН в социальных сетях

Возле Калининграда подвергся GPS-атаке самолет с министром обороны Испании

Военный самолет Испании столкнулся с попыткой глушения навигации.

Самолет

Самолет / © Pixabay

Возле Калининграда зафиксирована попытка вмешательства в работу GPS испанского военного самолета, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Об этом сообщает DEMOCRATA.ES.

Испанский военно-транспортный самолет A330, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес, летел на авиабазу в Сяуляе, Литва, когда над территорией Калининграда произошел инцидент с попыткой вмешательства в работу его GPS-системы.

Целью попытки было нарушение навигации самолета, однако благодаря наличию оборудования для приема сигналов от военных спутников самолет продолжил полет без каких-либо осложнений. Один из командиров, находившийся на борту, отметил, что подобные вмешательства в этой зоне случаются регулярно и затрагивают как гражданские, так и военные рейсы.

Кроме министра обороны, на борту находились члены семей персонала подразделения VILKAS и журналисты. Полет включал встречу Роблес с литовской коллегой из Министерства обороны, направленную на укрепление сотрудничества в рамках НАТО и противодействие действиям России в регионе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в небе Балтии немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик

