Возле Капитолия появился памятник Трампу с покойным насильником Эпштейном (фото) / © Getty Images

Возле Капитолия в Вашингтоне неизвестные разместили статую, изображающую Дональда Трампа, держащуюся за руку с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщило издание The Washington Post .

На табличке у основания статуи написано: «В честь луны дружбы. Мы отмечаем крепкие отношения между президентом Дональдом Трампом и его „ближайшим другом“ Джеффри Эпштейном».

Ответственность за установку взяла на себя анонимная группа «Тайное рукопожатие».

История отношений

Дружба Трампа и Эпштейна началась в 1980-х годах во Флориде. Они часто появлялись вместе на публике, и Трамп, как и многие другие известные люди, пользовался частным самолетом Эпштейна. Следует отметить, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявлял, что Трамп был информатором ФБР по делу против Эпштейна.

Напомним, в Великобритании на стенах Виндзорского замка показали видео, которое высмеивает президента США Дональда Трампа и его связи с покойным педофилом-насильником Джеффри Эпштейном.

Ранее сообщалось, в апреле 2025 года, Вирджиния Джуффре, обвинившая Джеффри Эпштейна и британского принца Эндрю в сексуальной эксплуатации, покончила с собой в возрасте 41 года. А буквально вчера Илон Маск заявил, что имя Дональда Трампа находится в «файлах Эпштейна», связанных с секс-торговлей.