Возле Капитолия в Вашингтоне полиция арестовала вооруженного мужчину

В фургоне американца, задержанного на территории Капитолийского холма в столице США, нашли дробовик и два пистолета.

В среду, 19 октября, полиция задержала 80-летнего жителя американского штата Джорджия, незаконно припарковавшего микроавтобус на территории Капитолия в Вашингтоне. Здесь расположены парламентский центр и Верховный суд США.

Как сообщает Reuters, в фургоне нарушителя правил парковки обнаружили оружие.

Мужчина объяснил полицейским, что остановился здесь, поскольку он и два его пассажира намерены передать документы в суд.

В фургоне водителя был обнаружен дробовик и два пистолета.

Мужчину взяли под стражу по обвинению в перевозке оружия на территорию Капитолия. Два пассажира микроавтобуса были задержаны, но не арестованы.

Полиция сообщила, что каждый год десятки людей арестовывают при попытке пронести оружие на территорию, где расположен Конгресс США.

Напомним, в августе этого года мужчина на автомобиле протаранил заграждение у Капитолия. Когда на встречу выбежала полиция, мужчина сначала выстрелил в воздух, а затем застрелился.

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