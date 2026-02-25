Возле Кубы произошла вооруженная стычка с катером США: четверо погибших

Куба / © Associated Press

Реклама

В среду, 25 февраля, в территориальных водах Кубы произошла вооруженная стычка кубинских пограничников с экипажем лодки под флагом США. По меньшей мере четыре человека погибли, еще шестеро — ранены.

Об инциденте сообщило Министерство внутренних дел Кубы.

По информации кубинского ведомства, судно приблизилось на расстояние одной морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино к северу от Корралильо, города в центральной кубинской провинции Вилья-Клара.

Реклама

В заявлении говорится, что пограничный катер с пятью военнослужащими приблизился для проверки судна приблизились к скоростному катеру, чтобы идентифицировать его, когда люди на борту открыли огонь. Командир кубинского судна был ранен.

Во время дальнейшего столкновения четыре человека на иностранном судне погибли, еще шестеро получили ранения. Раненых эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

В заявлении было указано, что лодка, которая вошла в территориальные воды Кубы, была зарегистрирована во Флориде.

«Учитывая текущие вызовы, Куба подтверждает свою приверженность защите своих территориальных вод, исходя из принципа, что национальная оборона является фундаментальной опорой кубинского государства для защиты его суверенитета и стабильности в регионе», — говорится в заявлении.

Реклама

Напомним, кубинское правительство переживает энергетический кризис, в значительной степени из-за шагов администрации Трампа по блокированию поставок нефти из-за рубежа.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил политику США в отношении Кубы в создании угрозы международной безопасности и миру.