Возле мэрии столицы Норвегии появился флаг Палестины: что это значит (фото)

В среду, 29 ноября, мэрия норвежской столицы Осло подняла палестинский флаг в знак солидарности с народом Газы, где погибли тысячи человек во время израильской военной кампании в ответ на нападение ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

Инициатива приурочена к Международному дню солидарности с палестинским народом, который отмечается с 1978 года по предложению Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Когда мы знаем, что более 5000 детей потеряли жизнь, то есть более 275 школьных классов, естественно почтить их", — сказала в комментарии мэр города Осло Анн Линдбоэ в кулуарах мероприятия, на которое собралось несколько пропалестинских активистов.

“Очень важно подчеркнуть, что Осло должно быть городом для всех. И наше небольшая еврейская община, а также те, кто имеет палестинское происхождение, должны чувствовать себя в безопасности, получать должное внимание и быть интегрированными", – добавила она.

Флаг Палестины возле мэрии Осло / Фото: из соцсетей

В субботу, 25 ноября, муниципалитет Осло также почтил память израильских жертв теракта 7 октября.

По запросу AFP посольство Израиля в Норвегии ответило, что "не имеет никаких проблем" с этим жестом солидарности с палестинцами.

Напомним, в Нью-Йорке группа пропалестинских протестующих пыталась сорвать традиционный парад ко Дню благодарения.

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