Возле места проведения саммита "Большой семерки" в Британии полиция арестовала семь человек: какая причина

Полиция обыскала два авто.

В Англии вблизи места проведения саммита "Большой семерки" (G7), который проходит на курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл, 10 июня задержали семь человек после обыска их авто.

Об этом сообщили в местной полиции.

В полиции уточнили, что два автомобиля обыскали примерно в трех милях от места проведения саммита G7 в Корнуолле. В частности, они остановили легковушку и фургон. Офицеры обнаружили краску, дымовые гранаты и громкоговорители.

После этого правоохранители задержали семь человек из этих авто. По состоянию на сейчас арестованные остаются под стражей.

Seven people have been arrested after two vehicles were stopped in #Hayle.



Items including paint, smoke grenades and loud hailers were found.



We continue to support the facilitation of safe and legal protest but criminal activity and public disorder will not be tolerated. pic.twitter.com/hPFzwdtYGP — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) June 11, 2021

Напомним, 11-13 июня в Великобритании пройдет саммит "Большой семерки". Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19. Также саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден. Новости мира: "Большая семерка" собирается на саммит в Великобритании Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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