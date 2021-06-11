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Возле места проведения саммита "Большой семерки" в Британии полиция арестовала семь человек: какая причина

Возле места проведения саммита "Большой семерки" в Британии полиция арестовала семь человек: какая причина

Associated Press

Полиция обыскала два авто.

В Англии вблизи места проведения саммита "Большой семерки" (G7), который проходит на курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл, 10 июня задержали семь человек после обыска их авто.

Об этом сообщили в местной полиции.

В полиции уточнили, что два автомобиля обыскали примерно в трех милях от места проведения саммита G7 в Корнуолле. В частности, они остановили легковушку и фургон. Офицеры обнаружили краску, дымовые гранаты и громкоговорители.

После этого правоохранители задержали семь человек из этих авто. По состоянию на сейчас арестованные остаются под стражей.

Напомним, 11-13 июня в Великобритании пройдет саммит "Большой семерки". Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19. Также саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

Новости мира: "Большая семерка" собирается на саммит в Великобритании

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