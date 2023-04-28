Возле места взрывов на "Северных потоках" заметили специальное судно

Вооруженные силы Дании подтвердили, что фиксировали российский корабль, предназначенный для операций под водой, за несколько дней до диверсии на газопроводах.

За четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" восточнее датского острова Борнгольм находилось российское специальное судно СС-750, имеющее на борту мини-субмарину типа AS-26 Priz.

Об этом сообщает издание Information со ссылкой на Вооруженные силы Дании.

В сообщении говорится, что датские военные подтвердили, что 26 фотографий российского судна были сделаны патрульным катером 22 сентября 2022 года.

Как известно, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября.

"Это невероятно интересно. СС-750 – это специальное судно, предназначенное именно для подводных операций”, – говорит шведский исследователь Йоаким фон Браун.

Аналитик Джейкоб Каарсбо, 5 лет работавший в разведывательной службе Министерства обороны США, считает, что эта информация "проливает свет на происходящее в регионе за несколько дней до этого".

"СС-750 является самым интересным судном для подтверждения, потому что мы знаем, что оно способно совершить такую операцию", – говорит Джейкоб Каарсбо.

Ранее сообщалось, что Минобороны Дании владеет 112 изображениями российских кораблей в этом районе. Но впервые подтверждено, что это именно российское судно СС-750 с мини-субмариной на борту.

Оборонное ведомство Дании отказывается предоставить доступ к фотографиям российского спецсудна, поскольку они "носят разведывательный характер" и "являются частью разведывательной работы".

Напомним, за неделю до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", произошедших в сентябре 2022 года, Балтийский флот ВМС РФ проводил масштабные маневры, которые могли являться прикрытием для диверсии.

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