Возле Москвы упал дрон: приземлился на завод, производящий российские системы ПВО

В подмосковье на территории завода, производящего российские системы ПВО, упал самодельный дрон.

Самодельный дрон с камерами упал на территории завода "Факел" в подмосковных Химках. Там производят системы ПВО "Тор" и "С-400" и модернизируют "С-300" и "Осу".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что БПЛА размером 30 на 30 см обнаружили охранники при обходе территории предприятия.

"По форме он напоминал квадрокоптер, заметно было, что собран самодельно. На корпусе закреплено несколько камер. Предварительно дрон упал из-за глушилок связи. Сейчас его конструктора ищут правоохранители", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля что-то вроде квадрокоптера испугало жителей города Ефремова Тульской области РФ. Неизвестный летательный аппарат упал на дерево возле жилого дома.

Кроме того, ранее Москву "атаковал" сине-желтый дрон с надписью "Слава Украине". Он якобы упал на территорию так называемой Новой Москвы у железнодорожных путей.

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