Возле Москвы возник пожар на территории воинской части ФСБ (фото, видео)

Военная часть, где возникло возгорание, расположена на территории завода "Прогресс".

В подмосковном городе Балашиха вечером 14 мая разгорелся пожар на электрической подстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования.

Об этом сообщили мэр Балашихи Сергей Юров и российские телеграм-каналы.

Мэр заявил, что на одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино произошло возгорание.

"Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушили. Подача электричества в дома возобновлена", — указал Юров, не назвав причину возгорания.

По информации российских медиа, в частности телеграм-канала Astra, пожар возник на территории завода "Прогресс". Там расположена военная часть 35533, входящая в состав Научно-технической службы ФСБ России. Центр занимается разработкой, производством и тестированием электронных носителей различных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий.

Читайте главные новости дня:

Пожар на электрической подстанции военной части ФСБ в городе Балашиха/Фото: телеграм-канал Astra

В Подмосковье вспыхнул пожар на территории в/ч ФСБ – видео

К слову, утром 15 мая два дрона атаковали топливную базу в Ростовской области России.

Читайте также: