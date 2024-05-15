Возле Москвы возник пожар на территории воинской части ФСБ (фото, видео)

Военная часть, где возникло возгорание, расположена на территории завода "Прогресс".
В подмосковном городе Балашиха вечером 14 мая разгорелся пожар на электрической подстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования.
Об этом сообщили мэр Балашихи Сергей Юров и российские телеграм-каналы.
Мэр заявил, что на одной из трансформаторных подстанций в микрорайоне Павлино произошло возгорание.
"Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушили. Подача электричества в дома возобновлена", — указал Юров, не назвав причину возгорания.
По информации российских медиа, в частности телеграм-канала Astra, пожар возник на территории завода "Прогресс". Там расположена военная часть 35533, входящая в состав Научно-технической службы ФСБ России. Центр занимается разработкой, производством и тестированием электронных носителей различных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий.
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К слову, утром 15 мая два дрона атаковали топливную базу в Ростовской области России.
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