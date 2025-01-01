Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе раздался взрыв: что известно (видео)

После срабатывания пожарной сигнализации люди из гостиницы были эвакуированы.
В среду, 1 января, в Лас-Вегасе возле здания отеля Trump International, принадлежащего новоизбранному президенту США Дональду Трампу, раздался взрыв.
Как сообщает издание The Sun со ссылкой на местную полицию, возле гостиницы взорвался и загорелся электромобиль Cybertruck производства компании Tesla.
После срабатывания пожарной сигнализации людей из гостиницы эвакуировали. В полиции впоследствии сообщили, что пламя усмирили.
Один из гостей отеля, ставший очевидцем инцидента, поделился в Сети видео того, что похоже на охваченный огнем грузовик Tesla Cybertruck, припаркованный прямо за дверью отеля.
На коротком видео можно услышать звуки пожарной сигнализации и увидеть охваченный огнем электромобиль.