Возле парламента Молдавии протестующие наложили кучу навоза: фото

Участники акции протестовали против высоких тарифов на газ.

В столице Молдовы Кишиневе состоялась акция протеста, на которую собралось несколько сотен человек, недовольных ростом тарифов на газ. Перед зданием молдавского парламента протестующие высыпали из мешков кучу кизяков и воткнули в нее таблички с призывом к власти "топить самостоятельно".

Фото из этой акции опубликовано в субботу, 5 февраля, на Facebook-странице "Кишинев в теме".

По данным организаторов протеста, представляющих оппозиционные политические силы, возле парламента Молдавии собралось около 600 человек. Власть обвиняли в провале переговоров с российским "Газпромом", которые привели к резкому удорожанию газа в стране.

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Ранее в Молдове повысили тарифы на газ для бытовых потребителей с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров. В то же время возросла стоимость отопления – гигакалория подорожала на 22 доллара. Оппозиция намерена опротестовать такое решение власти в суде.

Напомним, в конце января парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение после угроз российского "Газпрома" о прекращении поставок газа.

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