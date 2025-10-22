Возле парламента Сербии произошла стрельба, есть раненый - детали инцидента

Оружие / © Freepik

В столице Сербии, Белграде, возле парламента, сторонник президента Александера Вучича получил ранения в результате стрельбы, сообщает Reuters. Президент страны обвинил в нападении оппозицию и назвал инцидент «терактом».

Стрельба произошла в парке между парламентом и Офисом президента, где сторонники Вучича установили палатки для ограничения доступа протестующих, которые в течение года регулярно митингуют против правительства.

По данным полиции и опубликованным видео, нападавшим оказался 70-летний Владан Андєлкович, который зашел в одну из палаток с металлической канистрой бензина. Он произвел выстрелы в Милана Богдановича, сторонника правительства, который заглянул в палатку, после чего палатка загорелась.

Министр здравоохранения сообщил, что пострадавший получил серьезное ранение и нуждается в срочной операции. Полиция задержала нападавшего. Вучич подчеркнул, что инцидент имел политическую мотивацию, и заявил о рисках, которые создают протестные акции.

Представитель оппозиционной партии «Move Change» Саво Манойлович заявил, что установка палаток и мусорного полигона в центре города создает конфронтацию и разжигает напряжение, и ответственность за это лежит на государственных институтах.

