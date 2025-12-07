Возле полицейского участка произошел взрыв, погибли три человека, еще шестеро ранены - детали инцидента

Взрыв в Мехико / © Associated Press

Реклама

В западном мексиканском штатеМичоакан в субботу произошел взрыв возле местного полицейского участка, который привел к гибели по меньшей мере трех человек и ранению еще шести.

Об этом пишет издание АР

Сообщается, что инцидент произошел на фоне усиления мер безопасности федеральным правительством, которое направило в штат дополнительные войска после ряда громких покушений.

Реклама

Генеральная прокуратура штата рассказала, что взорвалось транспортное средство на центральной магистрали муниципалитета Коауаяна.

По словам Генеральной прокуратуры, водитель погиб на месте, тогда как двое других человек умерли в региональной больнице, еще шесть получили ранения.

«Двое погибших, доставленных в больницу, были офицерами общественной полиции. В результате мощного взрыва фрагменты тел разбросало по территории, а соседние здания получили повреждения», — рассказал командир местной коммунальной полиции Гектор Зепеда.

Зепеда отметил, что прибытие военно-морских пехотинцев в рамках федеральной операции временно приостановило патрулирование со стороны коммунальной полиции. Эта полиция обеспечивает безопасность в многочисленных сельских общинах и происходит от отрядов самообороны, созданных более десятилетия назад для защиты населения от наркокартелей, которые впоследствии были официально легализованы государством.

Реклама

Муниципалитет Коауаяна расположен вблизи Тихоокеанского побережья, на западе Мичоакана, на границе со штатом Колима — территории влияния Картеля Нового Поколения Халиско (CJNG).

Взрыв произошел, когда губернатор Мичоакана Альфредо Рамирес Бедолла находился в Мехико, отмечая годовщину прихода к власти своей партии Морена вместе с президентом Клаудией Шейнбаум. Обоих политиков критикуют за ухудшение безопасности в регионе, где наркокартели ведут борьбу за территорию и терроризируют местных жителей.

На территории штата действуют по меньшей мере три из шести наиболее влиятельных картелей — CJNG, Объединенные Картели и Новая Семья Мичоакана — а также несколько местных вооруженных группировок, некоторые из которых поддерживаются Картелем Синалоа.

Преступные организации все чаще используют взрывные устройства: их закладывают вдоль дорог, закапывают как мины или сбрасывают с дронов.

Реклама

Год Количество изъятых взрывных устройств (приблизительно) 2022 16,020 2023 3,000 2024 (до сегодняшнего дня) >2,000

Мичоакан также является ключевым поставщиком химических прекурсоров для синтетических наркотиков. Только за последние два месяца здесь ликвидировали 17 нарколабораторий. Кроме того, штат является крупным производителем авокадо и лаймов, которые годами подвергаются вымогательствам со стороны картелей.

В заявлении правительства штата указано, что причиной инцидента стало «взрывное устройство», однако детали не разглашаются. В интернете распространяются снимки полностью сожженного автомобиля.

Только в прошлом месяце президент Шейнбаум направила в Мичоакан 2 000 военных в дополнение к 4 300 постоянных сил и 4 000 в соседних штатах после убийства активного представителя производителей лайма и популярного мэра, который противостоял картелям.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Беляевке в Одесской области в отделении полиции произошел взрыв, неизвестная женщина принесла туда взрывчатку и подорвалась вместе с ней.