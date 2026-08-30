Возле популярного курорта перевернулся паром с сотнями людей: есть погибшие и пропавшие без вести

Машины скорой помощи возле порта Кирения на Кипре / © Associated Press

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У северного побережья Кипра перевернулся пассажирский паром FILOJET, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате катастрофы погибли по меньшей мере восемь человек, ещё 17 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным властей Северного Кипра, судно вышло из порта Кирения около 12:30 по киевскому времени и направлялось в турецкий порт Ташуджу в восточной части Средиземного моря.

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Примерно в четырёх морских милях от Кирении паром по неизвестным причинам начал набирать воду, после чего перевернулся.

Как затонул паром

Очевидцы рассказали, что перед катастрофой судно двигалось нестабильно, его сильно качало и подбрасывало на волнах. Один из пассажиров, которого цитирует CNN Turk, рассказал, что во время последнего сильного удара о воду передняя часть парома сломалась, после чего вода начала быстро поступать внутрь.

«Судно шло очень плохо. Его постоянно поднимало из воды и с силой бросало назад. Его сильно трясло», — рассказал Эфе Мультичи.

По его словам, через несколько минут паром подбросило высоко в воздух, после чего он с грохотом упал в воду.

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«Левая передняя часть раскололась, и внутрь начала заливаться вода», — сказал мужчина.

После опрокидывания судна часть пассажиров оказалась в воде, а те, кому удалось спастись, выбрались на перевернутый корпус парома. На обнародованных кадрах видны люди в красных спасательных жилетах, которые сидели и стояли на дне судна, ожидая помощи.

К спасательной операции были привлечены силы береговой охраны Северного Кипра и Турции, гражданские суда и авиация. По данным Министерства внутренних дел Северного Кипра, на место направили четыре катера береговой охраны и гражданское пассажирское судно. Турция задействовала пять катеров береговой охраны и два вертолета.

К концу дня паром затонул и оказался на морском дне на глубине 514 метров. К поисковой операции планируется привлечь турецких водолазов и специальные технологии.

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Лидер турецких киприотов Туфан Эрхюрман заявил, что возможность нахождения людей внутри затонувшего судна значительно затрудняет спасательную операцию.

«Если внутри судна все еще находятся люди, добраться до них пока представляется непростой задачей», — сказал он, добавив, что власти пытаются использовать другие технологии для поиска пропавших.

Капитана и членов экипажа задержали

Власти Северного Кипра задержали капитана парома и семерых членов экипажа. Их планируется допросить в рамках расследования причин катастрофы.

На данный момент официальной версии о том, почему судно начало набирать воду и перевернулось, нет. При этом накануне на Кипре бушевали сильные штормы. В субботу один человек погиб после того, как его парусник разбился о скалы на юго-востоке острова.

Эрхюрман также упомянул о непогоде, однако отметил, что в воскресенье погодные условия считались пригодными для плавания.

«Здесь царит огромный шок. Это не то, с чем мы сталкивались раньше», — заявил он.

Реакция Турции и Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он также заявил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

«Работа по поиску тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести, продолжается без перерыва. Дай Бог, мы надеемся получить хорошие новости в результате этих усилий», — сказал Эрдоган.

Слова соболезнования и предложения о помощи поступили также от международно признанного правительства Кипра.

Катастрофа произошла недалеко от Кирении — популярного курортного города на северном побережье острова. Паромные маршруты регулярно связывают Северный Кипр с Турцией.

Северный Кипр — самопровозглашённое государство, признанное лишь Турцией. Остров Кипр остается разделенным на греческую и турецкую части с 1974 года, когда Турция осуществила военное вторжение после переворота, поддержанного Грецией.

Напомним, у побережья турецкого города Фетхие в провинции Мугла загорелось прогулочное туристическое судно «Император Атила», на борту которого находились 115 человек, в том числе дети.

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