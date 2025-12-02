Возле Португалии косатки-убийцы атаковали яхту с семьей: какие последствия (фото)

Косатки / © dailymail.co.uk

Возле португальского города Назаре, во время ночного плавания из Лиссабона в Порту, яхта с голландской семьей подверглась неожиданной атаке косаток. Как рассказала одна из членов семьи изданию Correio de Manha, около 5 утра они почувствовали резкие движения судна, которое начало качаться, и только потом поняли, что на них нападают хищники.

Об этом пишет Daily Mail.

Яхта получила серьезные повреждения, начала набирать воду, а семья срочно пыталась добраться до берега. Несмотря на то, что косатки окружали судно, семья смогла привести его к берегу, где оно перевернулось на бок. К счастью, никто не пострадал, а судно было изъято для проверки компетентными службами.

Это событие стало очередным случаем агрессии косаток в этом районе Португалии. Всего несколько недель назад семья из пяти человек, включая трех детей, нуждалась в спасательной операции, когда их яхта затонула в результате нападения в 55 милях к юго-востоку от Пенишу. В сентябре трое норвежских яхтсменов пережили подобную атаку на туристическом судне, когда косатки повредили руль и корпус лодки, что создало серьезную опасность.

Специалисты обращают внимание на характер этих нападений: косатки подходят с кормовой стороны, ударяют по рулю, что делает лодку неуправляемой, и затем исчезают. Исследователи предполагают, что некоторые из этих хищников обучают других, как атаковать суда, передавая навыки от одной особи к другой. Один из исследователей даже высказал предположение, что вся серия нападений могла начаться с травмированной или стрессированной косатки, которая проявила агрессию к лодкам, а ее поведение переняли другие.

Несмотря на такие действия, эксперты отмечают, что они не способствуют выживанию животных и даже повышают риск для самих косаток. В то же время это демонстрирует их социальное и учебное поведение — способность наблюдать и повторять действия других особей.

