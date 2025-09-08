- Дата публикации
Возле Праги разбился частный самолет: есть погибшие
В Чехии у Праги разбился частный сверхлегкий самолет.
В лесу близ столицы Чехии Праги разбился частный сверхлегкий самолет. На борту находились два человека, оба погибли.
Об этом сообщила полиция Чехии в соцсети Х.
По предварительной информации, проблемы с самолетом возникли сразу после взлета. Пилот пытался развернуть судно, но потерять контроль не удалось и самолет упал.
Причины аварии устанавливают правоохранители вместе со специалистами Института профессионального расследования причин авиационных аварий.
Ранее сообщалось, что в США два самолета взорвались после столкновения в аэропорту.
Мы ранее информировали, что небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту Саутенд на юго-востоке Англии.