Возле Праги разбился частный самолет: есть погибшие

В лесу близ столицы Чехии Праги разбился частный сверхлегкий самолет. На борту находились два человека, оба погибли.

Об этом сообщила полиция Чехии в соцсети Х.

По предварительной информации, проблемы с самолетом возникли сразу после взлета. Пилот пытался развернуть судно, но потерять контроль не удалось и самолет упал.

Причины аварии устанавливают правоохранители вместе со специалистами Института профессионального расследования причин авиационных аварий.

Ранее сообщалось, что в США два самолета взорвались после столкновения в аэропорту.

Мы ранее информировали, что небольшой самолет потерпел крушение в аэропорту Саутенд на юго-востоке Англии.