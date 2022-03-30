Возле российского посольства в Швеции появился билборд с призывом к "чекистам" (фото)

Возле российского посольства в Швеции появился билборд с призывом к "чекистам" (фото)

Рекламный плакат разместили на автобусной остановке в Стокгольме.

Напротив здания посольства Российской Федерации в столице Швеции юридическая компания, помогающая людям со всего мира с получением убежища, установила билборд с обращением к "чекистам", работающим под прикрытием дипломатической миссии.

Соответствующие фото во вторник, 29 марта, разместил в своем Twitter адвокат Дэниел Карнештедт из шведского агентства Asylbyrån.

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Русскоязычная реклама предлагает российским дипломатам воспользоваться услугами юридической фирмы для консультаций по получению политического убежища. “Вам не сложно ходить на работу? Вам не стыдно в конце рабочего дня? Скоро будет поздно "валить", — говорится в тексте рекламы.

На тот случай, если сотрудники посольства России не пользуются общественным транспортом, рекламный плакат разместили также на другой стороне остановки.

Stockholms mest nischade reklamkampanj är inledd! Brukar ni åka buss, @RusEmbSwe ? pic.twitter.com/3GHYFMBO7s — Daniel Carnestedt (@dcarnestedt) 29 марта 2022

“Мы юристы и ничего не знаем о графическом дизайне, поэтому извините за внешний вид. Но мы надеемся, что сообщение дойдет до адресатов и обещаем, что мы лучшие в законе об убежище! Наша кофемашина готова”, — подписал опубликованные снимки шведский юрист.

Напомним, в странах Евросоюза продолжают высылать сотрудников российских дипмиссий. Бельгия вышлет 21 дипломата РФ, Ирландия – 4, Чехия – одного. Ранее это сделали Нидерланды, Польша и Словакия.

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