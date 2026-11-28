Взрывы / © Associated Press

Реклама

В Афганистане 28 ноября произошел взрыв возле школы в окрестностях административного центра провинции — города Асадабад. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил директор департамента культуры и информации восточной провинции Кунар Сами уль-Хак Бааян, пишет Associated Press.

Реклама

В результате взрыва погибли семь человек, еще более 90 получили ранения. До 15 пострадавших остаются в больницах, остальные после оказания медицинской помощи выписали.

Реклама

Причиной трагедии могла стать халатность на складе взрывчатых веществ, расположенном рядом с учебным заведением. Там хранились взрывчатые вещества, принадлежащие горнодобывающим компаниям.

Представитель местных властей предположил, что причиной инцидента стала халатность во время их хранения. Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии.

Это не первый подобный инцидент в Афганистане. В августе в результате взрыва ручной гранаты на территории школьного комплекса в столице страны Кабуле пострадали более 40 детей от 9 до 14 лет.

Напомним, в Индонезии произошел масштабный пожар на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia в округе Серанг, недалеко от столицы Джакарты. Погибли, по меньшей мере, 26 работников. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров