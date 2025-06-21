Возле Сицилии подняли со дна затонувшую в прошлом году суперяхту - тогда погиб миллиардер

Парусная яхта Bayesian оказалась в эпицентре сильного шторма / © Associated Press

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Суперяхту Bayesian под британским флагом, затонувшим возле Сицилии летом 2024 года, 20 июня начали поднимать на поверхность.

Об этом пишет Associated Press.

Верхняя часть пассажирского отсека и синий корпус 56-метровой яхты Bayesian в пятницу появились в зоне содержания желтой плавучей крановой баржи.

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Компания TMC Maritime, совершающая подъем, сообщила, что в течение последних трех дней судно медленно поднимали с глубины 50 метров, чтобы зафиксировать стальные стропы, петли и ремни под килем.

Для поддержания корпуса в вертикальном положении используют восемь стальных подъемных ремней. При подъеме также выкачивают из корпуса яхты морскую воду.

Напомним, Bayesian потерпел крушение в ночь на 19 августа 2024 года у побережья города Портичелло. На борту парусника находились 22 человека, 15 из них спасла береговая охрана.

В аварии погибли семь человек, среди которых британский миллиардер и владелец яхты Майк Линч, а также его 18-летняя дочь Ханна.

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