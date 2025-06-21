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Возле Сицилии подняли со дна затонувшую в прошлом году суперяхту - тогда погиб миллиардер
Роскошную суперяхту Bayesian под британским флагом, затопление которой у Сицилии летом 2024 года привело к гибели семи человек, начали поднимать на поверхность.
Суперяхту Bayesian под британским флагом, затонувшим возле Сицилии летом 2024 года, 20 июня начали поднимать на поверхность.
Об этом пишет Associated Press.
Верхняя часть пассажирского отсека и синий корпус 56-метровой яхты Bayesian в пятницу появились в зоне содержания желтой плавучей крановой баржи.
Компания TMC Maritime, совершающая подъем, сообщила, что в течение последних трех дней судно медленно поднимали с глубины 50 метров, чтобы зафиксировать стальные стропы, петли и ремни под килем.
Для поддержания корпуса в вертикальном положении используют восемь стальных подъемных ремней. При подъеме также выкачивают из корпуса яхты морскую воду.
Напомним, Bayesian потерпел крушение в ночь на 19 августа 2024 года у побережья города Портичелло. На борту парусника находились 22 человека, 15 из них спасла береговая охрана.
В аварии погибли семь человек, среди которых британский миллиардер и владелец яхты Майк Линч, а также его 18-летняя дочь Ханна.