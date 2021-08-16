Возле старинного Иерусалима разгорелись лесные пожары: людей эвакуировали (видео)

Укротить пламя мешают жара и ветер.
Лесные пожары разгорелись на Иерусалимских холмах — пылает в десятке километров от старинного города.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Чрезвычайные службы сообщают, что из-за возгорания эвакуировали жителей нескольких поселений, но точное количество тех, кто оставил дома, не называют.
Сообщений о раненых, к счастью, пока не поступало. Сейчас над тем, чтобы потушить пожар, работают отряды спасателей.
Причины возгорания пока не известны. Но тушить пламя мешают высокие температуры и ветер.
Напомним, 13 августа вблизи итальянской столицы Рима масштабно загорелись леса. Из-за опасности жителей города Тиволи эвакуировали.
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