Возле старинного Иерусалима разгорелись лесные пожары: людей эвакуировали (видео)

Укротить пламя мешают жара и ветер.

Лесные пожары разгорелись на Иерусалимских холмах — пылает в десятке километров от старинного города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Чрезвычайные службы сообщают, что из-за возгорания эвакуировали жителей нескольких поселений, но точное количество тех, кто оставил дома, не называют.

Сообщений о раненых, к счастью, пока не поступало. Сейчас над тем, чтобы потушить пожар, работают отряды спасателей.

Причины возгорания пока не известны. Но тушить пламя мешают высокие температуры и ветер.

Новости мира: неподалеку Иерусалима горят леса

Напомним, 13 августа вблизи итальянской столицы Рима масштабно загорелись леса. Из-за опасности жителей города Тиволи эвакуировали. Читайте также: Ад под Этной: к недавно потухшему вулкану подходит пламя лесных пожаров Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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