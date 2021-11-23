Возле столицы Сербии произошел взрыв на заводе ракетного топлива: есть погибшие и раненые (видео)

Возле столицы Сербии произошел взрыв на заводе ракетного топлива: есть погибшие и раненые (видео)

На видео, которые распространяются в социальных сетях, видны гигантские клубы дыма.

Во вторник, 23 ноября, возле сербской столицы Белграда произошло несколько мощных взрывов на предприятии EDePro, где производятся противоградовые ракеты.

Об этом сообщает издание Blic.

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Взрыв на заводе, где могло находиться около 100 рабочих, прогремел около 14:00 по местному времени. На видео, которые распространяются в социальных сетях, видны поднимающиеся вверх гигантские клубы дыма.

Bubanj potok jaka detonacija. pic.twitter.com/hyHvgjEszc — Marčeta — selidbe (@selidbemarceta) November 23, 2021

Из-за детонации повреждены здания в расположенном неподалеку поселке Бубань-Поток. По предварительной информации, погибли по меньшей мере два человека, еще полтора десятка получили ранения.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее во Львове раздался взрыв на АО Львовский химический завод, где производят, в частности, медицинский кислород.

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