Возле Торецкого штурмовые группы россиян проникли в боевые порядки ВСУ

Россиян уничтожают.
Штурмовые группы армии РФ проникли в боевые порядки украинских войск на Торецком направлении. Оккупантов обнаруживают и уничтожают.
Об этом говорится в заявлении Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
На Краматорском и Торецком направления войска захватчиков атаковали позиции Сил обороны во Временном Яру, Торецке и недалеко от Белой Горы.
"Для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил уничтоженную автомобильную технику. Продолжаются меры по обнаружению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 января ВСУ начали новое наступление в Курской области. На востоке Украины армия РФ продолжала сосредотачивать атаки в центральной части Донецкой области, отмечают британские разведчики.
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