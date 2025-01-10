Возле Торецкого штурмовые группы россиян проникли в боевые порядки ВСУ

Штурмовые группы армии РФ проникли в боевые порядки украинских войск на Торецком направлении. Оккупантов обнаруживают и уничтожают.

Об этом говорится в заявлении Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

На Краматорском и Торецком направления войска захватчиков атаковали позиции Сил обороны во Временном Яру, Торецке и недалеко от Белой Горы.

"Для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил уничтоженную автомобильную технику. Продолжаются меры по обнаружению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января ВСУ начали новое наступление в Курской области. На востоке Украины армия РФ продолжала сосредотачивать атаки в центральной части Донецкой области, отмечают британские разведчики.

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