Возле трассы в Молдове прогремел взрыв: полиция срочно перекрыла движение (видео)

Полиция / © УНИАН

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В Молдове в районе Орхей недалеко от автодороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть вечером 30 сентября взорвался беспилотник.

Об этом сообщила полиция Молдавии.

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Взрыв в Молдове — что известно

По данным полиции, сначала люди сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Выехавшие на место службы нашли у дороги взорванный объект.

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В результате инцидента никто из людей не пострадал, однако из-за потенциальной опасности правоохранители полностью перекрыли движение транспорта в обоих направлениях. Для осмотра обломков и выяснения обстоятельств были привлечены взрывотехники.

Полицейские призывают водителей обходить этот участок дороги и выбирать альтернативные маршруты для полного устранения угрозы. Также граждан предостерегают ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам или обломкам и немедленно звонить по телефону на спецлинию 112.

Дроны РФ в Молдове — последние новости

Напомним, утром 30 сентября в Молдову залетел неизвестный беспилотник, впоследствии упавший за пределами села Гырбовец и взорвавшийся. На месте работают специализированные подразделения полиции.

Также во время массированной российской атаки по Украине утром 24 сентября воздушное пространство соседней Молдовы, по меньшей мере, четыре раза нарушили беспилотники. Раздались сильные взрывы, после которых обнаружили обломки двух дронов.

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