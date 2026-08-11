Возле важной газовой платформы Румынии обнаружили дроны: что заявили в Минобороны (фото)

Румыния / © pixabay.com

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В Черном море у румынского побережья уничтожили два беспилотника типа Gerbera. Их обнаружили в экономической зоне Румынии примерно в 90 морских милях от Констанцы, в районе газового месторождения Neptun Deep.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Совет Мируце в Facebook.

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По его словам, беспилотники заметили с одного из кораблей, работающих у платформы. После этого в район направили корабль береговой охраны с военнослужащими румынской армии.

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Фото Radu Miruţă

«Два беспилотных летательных аппарата UAV типа Gerbera были уничтожены сегодня днем дайверами EOD армии Румынии в эксклюзивной экономической зоне, примерно в 90 милях от Констанцы, в районе Neptun Deep», — написал Мируце.

Военные идентифицировали два дрейфующих в воде беспилотника, а также несколько других предметов. Румынское Министерство национальной обороны связалось с украинскими партнерами, чтобы установить происхождение аппаратов.

«MApN связался с украинскими партнерами, которые подтвердили, что системы им не принадлежат», — отметил исполняющий обязанности министра.

После оценки ситуации, румынская сторона приняла решение уничтожить объекты контролируемым взрывом. Как объяснил Мируце, это сделали из соображений безопасности водопроводной системы и работ, проводимых вблизи газовой платформы.

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Месторождение Neptun Deep расположено в румынской части Черного моря. Он является одним из ключевых газовых проектов страны.

Румынская сторона не сообщала, кому могли принадлежать обнаруженные беспилотники.

Напомним, Румыния показала самую «умную» ракету. Однако эксперты отмечают, что интеграция ИИ в те или иные образцы вооружения является распространенной практикой.

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