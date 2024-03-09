Возле "Вернадского" впервые заметили одного из самых больших китов в мире — фото

Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом – вторым по величине китом в мире. Так, один из самых больших китов в мире посетил акваторию вблизи станции "Академик Вернадский .

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

"Речь идет о финвале, задокументированная встреча с которым состоялась впервые за все годы украинских исследований Антарктики. Этот вид кита — второй по величине на планете. Его длина может достигать 26 метров, а вес — 75 тонн. Неожиданная, но долгожданная встреча произошла 6 марта в проливе Пенола близ Аргентинских островов (именно к этой группе относится о. Галиндез, где расположен "Вернадский")", — рассказали ученые.

Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом – вторым по величине китом в мире / Фото: Национальный антарктический научный центр

Несмотря на то, что наблюдение длилось несколько минут, украинским полярникам удалось поработать с животным.

Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом – вторым по величине китом в мире / Фото: Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники впервые задокументировали встречу с финвалом – вторым по величине китом в мире / Фото: Национальный антарктический научный центр

Биолог 28 УАЭ Вадим Ткаченко успел сфотографировать кита, а также отобрать образцы кожи и жира.

"Их дальнейшие лабораторные исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать его состояние и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что во время китобойного промысла в прошлом веке финвалы были практически истреблены в водах близ Антарктиды. Однако в последние годы их популяция интенсивно восстанавливается, и они возвращаются туда, где раньше жили.

В настоящее время эти киты регулярно встречаются на севере Антарктического полуострова и в проливе Дрейка.

Напомним, "Вернадский" посетили морские слоны (видео).

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