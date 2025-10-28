- Дата публикации
Возле военной базы в Эстонии сбивали неизвестные дроны: подробности
В Эстонии сбили дрон, но его обломки не обнаружили.
Вблизи военной базы на юге Эстонии заметили два дрона неизвестного происхождения. Один из них был сбит силами союзников. Такую информацию сообщила 28 октября пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Лийс Ваксманн.
Об этом пишут Postimees и ERR.
Инцидент произошел 17 октября в 16:30 вблизи военного городка 2-го пехотного батальона Reedo. Союзники обнаружили два летательных аппарата, один из которых был сбит с помощью антидронового ружья.
Эстонские Силы обороны, полиция и пограничники пытались найти сбитый дрон в районе вероятного падения. Однако аппарат так и не обнаружили. Ваксманн добавила, что Силы обороны не комментируют детали инцидентов, связанных с безопасностью.
Военный городок Reedo, рядом с которым были замечены дроны, является стратегически важным объектом. Оно было открыто год назад и предназначено для размещения как эстонских сил обороны, так и военных стран-союзников.
В настоящее время там дислоцируется бронетанковое разведывательное подразделение армии США — 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка.
Напомним, Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Таллинн намерен принимать необходимые меры для защиты национального воздушного пространства, включая сбивание российских дронов в случае их нарушений.
Эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска «Саатсе» на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.
Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России.