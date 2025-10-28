Возле военной базы в Эстонии сбивали неизвестные дроны: подробности

Дрон (иллюстративный фото) / © Associated Press

Вблизи военной базы на юге Эстонии заметили два дрона неизвестного происхождения. Один из них был сбит силами союзников. Такую информацию сообщила 28 октября пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Лийс Ваксманн.

Об этом пишут Postimees и ERR.

Инцидент произошел 17 октября в 16:30 вблизи военного городка 2-го пехотного батальона Reedo. Союзники обнаружили два летательных аппарата, один из которых был сбит с помощью антидронового ружья.

Эстонские Силы обороны, полиция и пограничники пытались найти сбитый дрон в районе вероятного падения. Однако аппарат так и не обнаружили. Ваксманн добавила, что Силы обороны не комментируют детали инцидентов, связанных с безопасностью.

Военный городок Reedo, рядом с которым были замечены дроны, является стратегически важным объектом. Оно было открыто год назад и предназначено для размещения как эстонских сил обороны, так и военных стран-союзников.

В настоящее время там дислоцируется бронетанковое разведывательное подразделение армии США — 5-й эскадрон 7-го кавалерийского полка.

Напомним, Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что Таллинн намерен принимать необходимые меры для защиты национального воздушного пространства, включая сбивание российских дронов в случае их нарушений.

Эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска «Саатсе» на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России.