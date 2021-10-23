Возле вулкана на канарском острове в море запустили специального робота

Извержение вулкана может продолжаться еще два месяца.
В океан вблизи канарского острова Ла Пальма запустили специального подводного робота, чтобы исследовать, как извержение вулкана влияет на морскую экосистему.
Робот работает на глубине 100 метров и отправляет изображение команде океанологов. Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Извержение на Ла Пальме продолжается уже больше месяца. На данный момент лава покрыла 8 сотен гектаров земли и уничтожила почти две тысячи домов. А в море образовала выступ высотой более 50 метров.
По оценкам сейсмологов, извержение может продолжаться вплоть до Нового года.