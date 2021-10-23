Возле вулкана на канарском острове в море запустили специального робота

Возле вулкана на канарском острове в море запустили специального робота

Извержение вулкана может продолжаться еще два месяца.

В океан вблизи канарского острова Ла Пальма запустили специального подводного робота, чтобы исследовать, как извержение вулкана влияет на морскую экосистему.

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Робот работает на глубине 100 метров и отправляет изображение команде океанологов. Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Извержение на Ла Пальме продолжается уже больше месяца. На данный момент лава покрыла 8 сотен гектаров земли и уничтожила почти две тысячи домов. А в море образовала выступ высотой более 50 метров.

По оценкам сейсмологов, извержение может продолжаться вплоть до Нового года.

Новости мира: на Ла Пальме запустили работа, чтобы исследовать влияние вулкана на морскую экосистему

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