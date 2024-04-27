Возле Йемена разбился американский дрон стоимостью почти $30 миллионов – что известно

Ответственность за сбитие американского дрона взяли на себя хуситы.

Беспилотник Военно-воздушных сил США MQ-9 Reaper, стоимость которого около $30 миллионов, разбился возле побережья Йемена утром 26 апреля.

Об этом сообщает CBS News.

По факту инцидента со стороны США проводится расследование. Предварительно из-за падения дрона пострадавших нет.

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за сбитие американского беспилотника.

С ноября 2023 года хуситы сбили два подобных беспилотника MQ-9, оба возле побережья Йемена. Первый – в начале ноября, а затем еще один в феврале 2024 года.

По данным исследовательской службы Конгресса, каждый беспилотник стоит около 30 миллионов долларов.

Беспилотники, летающие возле побережья Йемена и над ним, являются частью усилий американских военных, направленных на защиту коммерческих и военных кораблей от нападений хуситов.

После вторжения ХАМАС на территорию Израиля в октябре 2023 года хуситы атаковали или угрожали более 100 коммерческим или военным судам в Красном море или в Аденском заливе.

В качестве контрмеры США и Великобритания при поддержке других стран провели четыре раунда совместных авиаударов, чтобы уничтожить силы хуситов в Йемене. Кроме того, американские военные регулярно наносят удары по ракетам и беспилотникам хуситов, когда видят, что они готовятся к нападению.

США также приступили к оборонительной морской операции, получившей название Operation Prosperity Guardian, с участием более 20 стран-партнеров, чтобы защитить коммерческие корабли от атак.

В марте во время нападения на принадлежащее Либерии торговое судно True Confidence погибли двое членов экипажа.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США "безусловно, будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить коммерческое судоходство через Красное море и Аденский залив, и, конечно, будут делать все необходимое для защиты наших сил".

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль дронами и ракетами — подробности.

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