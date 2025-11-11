Возле здания суда мужчина совершил теракт: погибли 12 человек (фото)

Теракт в Пакистане 11 ноября / © Associated Press

Реклама

В столице Пакистана, Исламабаде, произошел взрыв террориста-смертника возле здания суда, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек. Еще несколько человек получили ранения, некоторые из них в критическом состоянии.

Об этом пишет Reuters.

По сообщению министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви, нападавший пытался попасть в здание суда пешком, но взорвал взрывное устройство снаружи, вблизи полицейского автомобиля, после того, как находился на месте около 10-15 минут.

Реклама

Взрыв произошел у входа в Исламабадский окружной суд, который обычно переполнен посетителями и людьми, ожидающими судебных заседаний. Видео и фото с места происшествия показывают людей, покрытых кровью, рядом с полицейским фургоном.

© Associated Press

© Associated Press

Министр внутренних дел подчеркнул, что расследование инцидента ведется по нескольким направлениям и подчеркнул: «Это не просто очередной взрыв. Он произошел непосредственно в столице».

Медицинские источники сообщают о многочисленных ранениях, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии. На месте происшествия работают полицейские и медицинские бригады, проводится оценка масштабов последствий атаки.

Напомним, ранее мы писали о том, что агенты ФБР предотвратили теракт на Хэллоуин в Детройте.