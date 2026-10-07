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Возможен второй случай: ВОЗ запросила у России новые данные о вероятном заражении чумой
ВОЗ запросила у России дополнительную информацию о возможном втором случае пневмонии после смерти работника противочумного института в Иркутске.
ВОЗ запросила в России дополнительную информацию о возможном втором случае заражения чумой после смерти сотрудницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института.
Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесусом в Х.
По его словам, ВОЗ отслеживает информацию о смерти сотрудницы лаборатории в Иркутской области, скончавшейся 2 октября 2026 года после госпитализации с тяжелой пневмонией.
Чума в РФ: что известно о запросах ВОЗ
Первые сообщения в СМИ предполагали, что речь идет о легочной чуме после предполагаемого случайного заражения в лаборатории.
После запроса ВОЗ в рамках Международных медико-санитарных правил, российские органы здравоохранения сообщили, что в последнее время случаев чумы в Иркутской области не регистрировали.
В РФ заявили, что было проведено эпидемиологическое расследование, введены профилактические и противоэпидемические мероприятия, а установленных контактных лиц приняли под медицинское наблюдение и протестовали.
По информации, предоставленной РФ ВОЗ, среди контактных лиц не обнаружили патогенов высокой опасности, а медицинское наблюдение за всеми установленными контактами уже завершили.
В то же время ВОЗ продолжает контактировать с российскими органами здравоохранения и предложила им техническую помощь.
Организация запросила дополнительные данные, чтобы выяснить причину тяжелой пневмонии, определить возбудитель, по которому были введены меры общественного здоровья, а также проверить сообщения СМИ о втором сотруднике с пневмонией неустановленного происхождения.
«Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с Международными медико-санитарными правилами имеет важное значение для выяснения противоречивых сообщений и проведения точной оценки потенциальных рисков для общественного здоровья», — подчеркнул Гебреес.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ТРИЧИЕ ДЕЗИНФИЦИРОВАЛИ ДОМ! Вспышка чумы в России?! Трамп срочно звонит Путину