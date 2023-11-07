Возможна дестабилизация со стороны России: во Франции обнаружили метки с изображением звезды Давида

Все началось с ареста десять дней назад первой молдавской пары.

После того, как на юге Парижа обнаружили метки с изображением звезды Давида в Иль-де-Франсе, следователи рассматривают возможность попытки дестабилизации из Москвы.

Об этом пишет franceinfo.

Как передает издание, все началось с ареста десять дней назад первой молдавской пары. Их поймали ночью, когда они рисовали синие звезды Давида на фасадах зданий. В полиции утверждают, что сделали это по заказу россиянина, за небольшие деньги.

Прокуратура быстро закрыла дело. Пару поместили в изолятор временного содержания. Во время задержания мужчина повторял, что брал заказы в России.

"Это дело оставалось незамеченным, пока на прошлой неделе более 200 подобных трафаретов не было обнаружено на юге Парижа, в О-де-Сен и в Сене-Сен-Дене. По нашей информации, впоследствии следователи установили еще одну пару, которая видна на камерах видеонаблюдения. Эти новые подозреваемые быстро покинули Францию", — говорится в сообщении.

Сами же правоохранители усматривают прямую связь между двумя делами.

Между тем , во временно оккупированном Бердянске — переполох. Движение сопротивления напомнило россиянам, что пора ушиваться. 23 октября партизаны взорвали автомобиль с российскими ФСБовцами и "минунули" сразу четырех окупантов.

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