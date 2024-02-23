Возможна ли аннексия Приднестровья: ответ аналитиков

Бюро реинтеграции Молдовы заявило, что внимательно следит за ситуацией в непризнанном Приднестровье в контексте запланированного на 28 февраля съезда депутатов, где могут обратиться к России с просьбой о "присоединении".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Упоминание Дмитрия Медведева о возможных намерениях России оккупировать Одессу, возможно, заслуживает внимания на фоне последних событий в Приднестровье. Недавно власти Приднестровья объявили, что Конгресс "депутатов" Приднестровья собирается 28 февраля", — пишут аналитики.

ISW прогнозирует, что депутаты могут инициировать новый референдум об аннексии Россией.

Однако ISW не видит четких признаков подготовки российских военных к вмешательству в Приднестровье или Молдову в целом.

"Российское военное вмешательство было бы сложным для Москвы, поскольку у Молдовы и Приднестровья нет выхода к морю и доступны только через территорию Румынии или Украины", — добавили аналитики.

Напомним:

Самопровозглашенные власти Приднестровья на 28 февраля готовят "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Один из немногих представителей приднестровской оппозиции Геннадий Чорба считает, что съезд должен озвучить "просьбу принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить эту просьбу".

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