Возможна война НАТО с РФ: что об угрозе говорят в США

Соединенные Штаты Америки не рассматривают информацию о нападении России на НАТО как реальную угрозу в ближайшее время.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Сейчас мы не видим такой надвигающейся угрозы. Конечно, Россия сосредоточена, чтобы не сказать замкнутая в Украине. Мы не видим непосредственной угрозы для НАТО, для восточного фланга, не видим на данный момент", — заявил он.

Кирби отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин недвусмысленно дает понять: не хочет, чтобы Альянс был сильным и становился больше.

"Он также недвусмысленно дает понять, что рассматривает войну, которую он ведет в Украине, как битву между Россией и Западом, или что это США против России или даже Россия против НАТО. Мы должны серьезно относиться к его риторике, что мы и делаем. Именно поэтому мы последовательно укрепляем наше присутствие на восточном фланге НАТО», – заявил Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден "направил в Европу дополнительно 25 тысяч военнослужащих и не менял этого решения в течение двух лет".

Как сообщалось, в НАТО не прогнозируют нового наступления РФ в Украине весной. Ключевым условием для значительного наступления РФ в Альянсе считают проведение мобилизации в объемах, существенно выше нынешних, а этот процесс требует времени, и он сейчас не запущен.

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