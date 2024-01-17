Возможная война РФ с НАТО: в Литве оценили, есть ли угроза нападения

В настоящее время нет угрозы нападения России на НАТО. У Кремля нет ресурсов для открытия второго фронта. Нынешний приоритет страны-агрессорки – не проиграть войну в Украине.

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

"Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям", — отреагировали в ведомстве на публикацию Bild о подготовке Германии к возможной войне с РФ.

По данным литовского министерства, РФ планирует долгосрочный рост сил в западном регионе. С этой целью разработаны планы по расширению инфраструктуры и воинских частей, проводятся инфраструктурные изменения, делятся сферы командования.

"Россия сохраняет значительные мощности и постоянно пополняет их у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент – не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы", – отметили в Минобороны.

Статья Bild

Немецкое издание Bild сообщило о секретных документах Берлина, описывающих гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией. Согласно документу, в Альянсе ожидают эскалацию из РФ уже в феврале этого года.

Между тем аналитики ISW оценили, реально ли это. Отмечается, что статья немецкого издания не является "необоснованной" на фоне звучащих из Кремля постоянных угроз.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, реально ли нападение с Беларуси на НАТО в 2025 году. По его словам, теоретически, это возможно.

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