Первая леди США Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп высказала предположение, что к Рождеству между Украиной и Россией может быть достигнута договоренность о новом прекращении огня.

Об этом она рассказала в эфире Fox News.

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Мелания Трамп отметила, что больше всего на Рождество желает мира в мире. В то же время она надеется, что в ближайшее время удастся договориться об очередном прекращении огня между Украиной и РФ.

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«Я очень хотела бы, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если бы Украина и Россия были готовы. Я уже веду переговоры, поэтому, возможно, к Рождеству будет еще одно прекращение огня», — сказала первая леди США.

Она также упомянула о гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области. По словам Трамп, о ситуации в городе она узнала во время Генеральной Ассамблеи ООН, после чего начала сотрудничать с украинскими и российскими представителями.

Первая леди США подчеркнула, что лично участвовала во всех этапах этой работы. По её словам, благодаря предварительному прекращению огня удалось спасти около 800 человек. Среди эвакуированных были дети и пожилые люди.

«Сейчас у них есть теплый дом, еда и лекарства. Среди них также было много пожилых людей и детей, поэтому это действительно замечательно видеть. И я надеюсь, что у них будет прекрасное Рождество», — добавила Трамп.

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Ранее первая леди США заявила, что наладила «прекрасные отношения» с Украиной и Россией в вопросе возвращения детей, разлученных с семьями из-за войны. По её словам, благодаря этой работе уже 34 ребенка смогли вернуться домой.

Эвакуация из оккупированных Олешек

Напомним, что в октябре 2026 года была проведена гуманитарная операция по эвакуации жителей оккупированных Олешек Херсонской области.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о подготовке еще одного безопасного выезда для жителей временно оккупированной Олешковской громады, желающих вернуться на подконтрольную Украине территорию.

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