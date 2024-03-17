"Возможно, это не такая уж провокационная идея": политолог объяснил заявление Макрона о войсках в Украине

Идею французского президента Эммануэля Макрона о войсках ЕС в Украине можно считать и не столь провокационной, как говорили накануне.

Об этом говорилось в комментарии Алексея Мельника, руководителя программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в эфире телеканала "Эспрессо".

Он рассказал о практической реализации инициативы Макрона по отправке войск в Украину. Эксперт прежде всего напомнил, что речь шла не о подразделениях, которые будут непосредственно участвовать в боевых действиях именно на линии столкновения.

Также Мельник добавил, что в процессе обсуждения могут быть найдены приемлемые варианты с точки зрения международного права и того, как это можно обосновать западным обществам и политикуму.

"Впервые Макрон заявил об этом во время собрания в Париже. Его заявление было просто взрывом. Идея Макрона об отправке иностранных войск в Украину выглядела провокационной и совершенно невозможной. Первая реакция – тотальное неприятие всеми участниками, возражения. Теперь она в процессе обсуждения, уже есть поддержка. Мол, возможно, это не такая уж провокационная идея", — пояснил он.

По словам эксперта, Макрон говорил об Одессе.

"Напомню, уязвимость Одессы в том, что там нет достаточно средств ПВО. Тогда почему бы не обсудить с французскими партнерами возможность передислокации нескольких подразделений ПВО? Речь не идет о защите военных целей или линии фронта. Это для защиты гражданских жителей и инфраструктуры Одессы", — отметил Мельник.

По его словам, можно говорить о применении, например, миротворческих или стабилизационных сил на границе с Приднестровьем, где время от времени РФ пытается создать конфликт.

Напомним, в сепаратистском регионе Молдовы неожиданно сгорел вертолет Ми-8. Пока не сообщают, что именно стало причиной взрыва, но результатом стала потеря сепаратистами, поддерживаемыми Россией, боеспособной воздушной единицы.

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