В Южной Корее предлагают искать пути преодоления кризиса в отношениях с КНДР.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время выступления по случаю Дня национального освобождения предложил Пхеньяну создать совместный консультативный орган, чтобы найти пути "для ослабления напряженности и возобновления экономического сотрудничества".

Об этом пишет Reuters.

"Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество, как только Северная Корея сделает хотя бы один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", — завил Юн Сок Йоль.

Юн второй раз обратился к правительству КНДР после недавнего предложения Южной Кореи оказать помощь своим соседям в ликвидации последствий наводнения. По его словам, Пхеньян отклонил предложение о помощи.

Издание отмечает, что для большинства корейцев по обе стороні границы объединение двух стран, разделенных войной 1950–1953 годов, кажется очень далекой перспективой.

В настоящее время отношения между двумя корейскими государствами находятся в самом худшем состоянии за последние десятилетия. Режим Ким Чен Ына стремится увеличить свой ядерный и ракетный потенциал и называет своих южных соседей "главными врагами".

В Южной Корее не оставляют попыток снять напряженность. Юн считает, что создание межкорейской рабочей группы поможет решить любые вопросы – как в сфере экономики, так и в вопросах межчеловеческих обменов и воссоединения семей, которые после Корейской войны оказались по разные стороны границы.

Юн также предложил провести международную конференцию по правам человека в Северной Корее и создать фонд, который бы способствовал повышению осведомленности мира по корейскому вопросу, поддержке активистов и расширению доступа граждан КНДР к внешней информации.

"Важно помочь народу Северной Кореи пробудиться и осознать ценности свободы. Если больше северных корейцев признают, что объединение через свободу – это единственный способ улучшить свою жизнь, и будут убеждены, что объединенная Республика Корея примет их, они станут сильными, дружескими силами для объединения, основанного на свободе", – заявил президент Южной Кореи.

Напомним, Путин провоцирует нестабильность на Корейском полуострове. В случае второй корейской войны в конфликт могут быть вовлечены Китай и США.

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