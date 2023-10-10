Возможно ли сейчас уехать из Израиля и какие цены на билеты: ответ посла Украины

Пока нет необходимости эвакуировать граждан Украины из Израиля кроме территорий возле Газы. Но желающие могут уехать из страны.

В Израиле, несмотря на войну, аэропорты работают в штатном режиме, однако цены на билеты значительно выросли.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала "Эспрессо".

"К сожалению, некоторые иностранные компании отменили рейсы, но аэропорт тоже работает в штатном режиме. Посольство занимается уязвимыми категориями населения. Это граждане Украины, которые находились в Израиле на лечении. Те, кто приехал временно и остался без билета и возможности вернуться домой", – рассказал Корнийчук.

По его словам, из-за ажиотажа цены на билеты из Израиля в Европу выросли заоблачно, но выехать из страны можно.

"Уехать из Израиля можно, самый дешевый путь — это на Кипр. Полететь в Европу тоже можно, но цены поднялись. Именно из-за ажиотажа средняя цена билета составляет около 800 долларов. Есть проблемы в секторе Газа, где находятся многие наши граждане. Там есть инициативная группа украинских граждан. Эти люди самоорганизуются и мы им помогаем выехать в Египет, а дальше ими будут заниматься наши дипломаты из Египта", — рассказал Корнийчук.

Посол добавил, что пока нет необходимости в эвакуации граждан Украины с территории Израиля, кроме территорий, приближенных к сектору Газа.

Война в Израиле: что известно об украинцах

В результате в Израиле стало известно о двух погибших украинках, судьбе еще двух наших сограждан пытаются выяснить дипломаты. Также в одном из городов удалось спасти раненого при атаке боевиков парня из Украины.

Впоследствии представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко проинформировал, что дипломаты разыскали в Израиле еще семерых украинцев, которые до сих пор считались пропавшими, сейчас они находятся в безопасности. Однако 150 человек до сих пор не могут выехать из Сектора Газы, а с территории Израиля – 300 из-за отмены авиарейсов.

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