Возможно понадобится операция: Вселенский патриарх второй раз за время своего визита в США оказался в больнице

81-летний Варфоломей был госпитализирован в одну из Нью-Йоркских клиник.
Вселенский патриарх во второй раз за время своего визита в США оказался в больнице, сообщили в греческой православной архиепархии.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 ноября.
Отмечается, что 81-летний Варфоломей был госпитализирован в одну из Нью-Йоркских клиник – там патриарху должны провести исследование кровеносных сосудов, по его результатам Варфоломею вероятно понадобится хирургическое вмешательство по установлению стента.
Варфоломей прибыл в США 23 октября и на другой день оказался в больнице из-за ухудшения самочувствия – тогда это объяснили усталостью от перелета.