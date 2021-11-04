Возможно понадобится операция: Вселенский патриарх второй раз за время своего визита в США оказался в больнице

Возможно понадобится операция: Вселенский патриарх второй раз за время своего визита в США оказался в больнице

81-летний Варфоломей был госпитализирован в одну из Нью-Йоркских клиник.

Вселенский патриарх во второй раз за время своего визита в США оказался в больнице, сообщили в греческой православной архиепархии.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 ноября.



Отмечается, что 81-летний Варфоломей был госпитализирован в одну из Нью-Йоркских клиник – там патриарху должны провести исследование кровеносных сосудов, по его результатам Варфоломею вероятно понадобится хирургическое вмешательство по установлению стента.

Варфоломей прибыл в США 23 октября и на другой день оказался в больнице из-за ухудшения самочувствия – тогда это объяснили усталостью от перелета.

Новости мира: Вселенский патриарх второй раз за время своего визита в США оказался в больнице

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