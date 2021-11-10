Возможно, станет эндемией: в ВОЗ назвали условие окончания пандемии коронавируса

Клюге добавил, что намерен создать "рабочую группу в Европе", которая будет связана с вопросами вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения готова будет объявить об окончании пандемии коронавируса при условии, что система здравоохранения не будет перегружена. Но вирус не исчезнет, а пандемия, возможно, станет эндемией (ред. – постоянное существование на какой-либо территории определенного, чаще всего, инфекционного заболевания).

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Об этом в интервью " La Vanguardia " заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет переполнена госпитализациями и смертями от COVID-19, то есть она сможет предоставлять услуги, предоставляемые ранее, пандемия, возможно, станет эндемией. И это не драма. Это как грипп, от которого люди также вакцинируются", — отметил Клюге и добавил, что в Европе ситуация с коронавирусом на данный момент ухудшается из-за недостаточной вакцинации.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ также подчеркнул, что преодолеть пандемию поможет борьба с фейками о вакцинации и поддержка не только медицинских, но и социальных потребностей людей.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавирусной инфекции.

По мнению Гебреисуса, преодолеть пандемию COVID-19 удастся с помощью вакцинации, если:

снабжение вакцин по механизму COVAX будет приоритетом;

страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;

разработчики вакцин поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности будет отменено.

Для преодоления пандемии коронавирусной инфекции глава ВОЗ призвал все страны объединиться, ни одному государству, по его словам, не удастся сделать это самостоятельно.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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