Возможное военное усиление США в Европе и подробности ДТП в Луцке: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США могут усилить военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе, если Россия примет новую агрессию против Украины. Читать дальше –>
- Ехал со скоростью 120 км в час – в полиции рассказали подробности о масштабном ДТП в Луцке. Читать дальше –>
- Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в США превысило 50 млн. Читать далее –>
- ТСН узнала больше о бойце полка спецназначения столичной полиции Читать далее –>
- Феномен долгожителей – ТСН побывала на греческом острове Икария, где каждый третий живет более 90 лет. Читать дальше –>