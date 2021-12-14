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Возможное военное усиление США в Европе и подробности ДТП в Луцке: пять новостей, которые вы могли проспать

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Возможное военное усиление США в Европе и подробности ДТП в Луцке: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • США могут усилить военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе, если Россия примет новую агрессию против Украины. Читать дальше –>
  • Ехал со скоростью 120 км в час – в полиции рассказали подробности о масштабном ДТП в Луцке. Читать дальше –>
  • Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в США превысило 50 млн. Читать далее –>
  • ТСН узнала больше о бойце полка спецназначения столичной полиции Читать далее –>
  • Феномен долгожителей – ТСН побывала на греческом острове Икария, где каждый третий живет более 90 лет. Читать дальше –>
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