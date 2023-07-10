Возможное вступление Украины в НАТО: Кремль продолжает пугать мир "твердой реакцией"

Россия еще больше испугалась, что Украина может стать членом НАТО.

В Кремле снова взялись за угрозы и обещают "твердую реакцию", если НАТО примет Украину в Альянс.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков, передают кремлевские пропагандисты.

Так, у Путина заявили, что "вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы".

"Киевский режим пытается давить на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и жесткой реакции", — сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО-2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от встречи НАТО приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "для развлечения".

Между тем, в МИД Украины проинформировали, что страны-члены НАТО согласились отменить План действий по членству (ЧПД) для Украины на пути к вступлению в Альянс. Этому предшествовала длительная дискуссия, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте также: