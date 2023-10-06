"Возможность достаточно твердая": Вашингтон начал планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина — WP

Белый дом начал планировать личную встречу президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре, поскольку обе страны стремятся стабилизировать напряженные отношения.

Об этом пишет издание Washington Post.

Связи между двумя крупнейшими экономиками мира были напряженными в последние годы из-за ряда проблем, включая Тайвань, происхождение COVID-19, обвинения в шпионаже, вопросы прав человека и торговые тарифы, среди прочего.

Издание, ссылающееся на неназванных высокопоставленных американских чиновников, цитирует одного из них, который сказал, что возможность встречи "достаточно твердая".

"Мы начинаем процесс планирования", – отметил чиновник.

Эта встреча состоится после других переговоров на высоком уровне между двумя странами за последние месяцы, в рамках которых состоялись визиты в Китай таких американских чиновников, таких как госсекретарь Энтони Блинкен в июне, министр финансов Джанет Йеллен в июле и министр торговли Джина Раймондо в августе.

Недавно Блинкен встретился с вице-президентом Китая Хань Чжэнем в Нью-Йорке, а советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с министром иностранных дел Китая Ван И на Мальте.

Напомним, последняя встреча Байдена и Си состоялась в кулуарах саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Это была их первая личная встреча после того, как Байден стал президентом. Ранее оба лидера пять раз обменивались мнениями по телефону и на видеоконференциях после того, как Байден вступил в должность.

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