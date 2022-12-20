"Возможность стать героем России": в Москве ищут мигрантов для отправки на войну с Украиной (фото)

В России мигрантов призывают заключать контракты для участия в войне с Украиной.

Об этом пишет «SOTA», которая получила листовки, которыми агитировали мигрантов брать участие в войне.

Мужчины, раздававшие листовки, намеренно искали мигрантов, интересуясь их гражданством.

В самих листовках акцент делается на то, что война с Украиной якобы развязана Россией совместно с ОДКБ и является возможностью «войти в историю на стороне добра».

Напомним, что к войне с Украиной ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, отношения не имеет

В российскую армию ищут мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Кандидаты, в том числе должны иметь образование не ниже 9-го класса и владеть русским языком.

Фото: t.me/sotaproject

Преимуществами службы в армии России названы "совместное противостояние нацистам в Украине в рамках ОДКБ", "возможность получить неоценимый военный опыт", "возможность стать героем России" с возможностью "возродить и вспомнить узы двух близких по духу народов России", а также "принять непосредственное участие в возрождении Великой России и народов содружественных Республик".

Кандидатами не будут считаться те, кто не поддерживает войну и поддерживает Украину, а также распространяет ролики или посты, "дискредитирующие" армию РФ.

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Мобилизация в России и Беларуси

Заметим, что частичная мобилизация в России приостановлена. Россияне призванные весной, будут служить полтора года, а призываемые осенью 2023 будут служить два года.

Также РФ в Беларуси фактически проводит своеобразную форму мобилизации: мужчины должны стать на военный учет, а их выезду из страны всячески пытаются помешать. Эксперты считают, что оккупанты не смогут создать группировку войск, необходимую для повторного нападения на Украину из Беларуси.

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