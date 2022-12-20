"Возможность стать героем России": в Москве ищут мигрантов для отправки на войну с Украиной (фото)

РФ восполняет большие потери в армии мигрантами.
В России мигрантов призывают заключать контракты для участия в войне с Украиной.
Об этом пишет «SOTA», которая получила листовки, которыми агитировали мигрантов брать участие в войне.
Мужчины, раздававшие листовки, намеренно искали мигрантов, интересуясь их гражданством.
В самих листовках акцент делается на то, что война с Украиной якобы развязана Россией совместно с ОДКБ и является возможностью «войти в историю на стороне добра».
Напомним, что к войне с Украиной ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, отношения не имеет
В российскую армию ищут мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Кандидаты, в том числе должны иметь образование не ниже 9-го класса и владеть русским языком.
Преимуществами службы в армии России названы "совместное противостояние нацистам в Украине в рамках ОДКБ", "возможность получить неоценимый военный опыт", "возможность стать героем России" с возможностью "возродить и вспомнить узы двух близких по духу народов России", а также "принять непосредственное участие в возрождении Великой России и народов содружественных Республик".
Кандидатами не будут считаться те, кто не поддерживает войну и поддерживает Украину, а также распространяет ролики или посты, "дискредитирующие" армию РФ.
Мобилизация в России и Беларуси
Заметим, что частичная мобилизация в России приостановлена. Россияне призванные весной, будут служить полтора года, а призываемые осенью 2023 будут служить два года.
Также РФ в Беларуси фактически проводит своеобразную форму мобилизации: мужчины должны стать на военный учет, а их выезду из страны всячески пытаются помешать. Эксперты считают, что оккупанты не смогут создать группировку войск, необходимую для повторного нападения на Украину из Беларуси.
Читайте также:
- У бегущих от мобилизации у россиян почти нет шансов получить убежище в США — NYT
- "Выпустил в себя пять пуль": вдова российского полковника, отвечавшего за мобилизацию, обратилась к Путину
- "На пороге новая волна мобилизации": Арестович объяснил встречу Путина с "матерями мобилизованных"